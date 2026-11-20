Грузооборот Калининградской железной дороги с 2021 года уменьшился на 60%. О сокращении объёмов перевозок сообщил начальник КЖД Сергей Сапегин на круглом столе Балтийского делового клуба и «РБК Регионы», посвящённом логистике на калининградском направлении.



Одной из главных причин снижения показателей стало прекращение транзита российского угля через Калининградскую область в Польшу и Литву. По словам Сапегина, до 70% перевозок железной дороги приходилось именно на это направление. С 2022 года такие поставки прекратились.



Не удалось сохранить и китайский транзитный маршрут, запущенный в 2021 году. Сейчас эта линия также остановлена.



Среди факторов, повлиявших на конкурентоспособность железнодорожных перевозок, руководитель КЖД назвал ежегодное сокращение литовских квот, санкционные ограничения в отношении владельцев грузов и операторов подвижного состава, а также постоянный рост тарифов.



В результате, по оценке Сапегина, железнодорожные перевозки оказались в менее выгодном положении по сравнению с морской доставкой. При существующих условиях КЖД фактически утратила конкурентоспособность на части направлений.



Сокращение грузооборота отражает серьёзные изменения в логистике Калининградской области после 2022 года. Прежние транзитные потоки существенно уменьшились, а транспортная система региона продолжает адаптироваться к ограничениям и изменению маршрутов поставок.