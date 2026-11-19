Экспертизу провело государственное автономное учреждение Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Застройщиком выступает региональное ГКУ «Управление дорожного хозяйства». Проектную документацию подготовило петербургское ООО «Инжиниринговый центр «Сфера-Проектирование, изыскания, кадастр».
Работы по подготовке документации для этого объекта были предусмотрены ещё в октябре 2025 года. Тогда ГКУ «Центр обеспечения организации и проведения торгов» объявило открытый аукцион на выполнение проектных и изыскательских работ.
Начальная цена контракта на разработку документации составляла 1,517 млн рублей. В тот же лот включили подготовку проектов для ещё двух водопропускных труб на региональных автомобильных дорогах. Общая начальная стоимость работ по всем трём объектам достигала 4,87 млн рублей.
Водопропускные трубы — важные элементы дорожной инфраструктуры. Они обеспечивают отвод воды с проезжей части и прилегающих территорий. Их состояние влияет на сохранность дорожного полотна и безопасность движения, поскольку неисправность таких сооружений может привести к нарушению водоотведения и повреждению дороги.
Получение положительного заключения экспертизы означает, что проект капитального ремонта прошёл предусмотренную проверку. Информация о сроках и стоимости непосредственно ремонтных работ в опубликованных сведениях не приводится.