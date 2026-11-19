Проект капитального ремонта водопропускной трубы на дороге Невское — Стрельня в Багратионовском муниципальном округе получил положительное заключение государственной экспертизы. Речь идёт об объекте на втором километре трассы, в районе отметки 2+010. Сведения о заключении внесли в Государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности — ЕГРЗ — 18 ноября 2026 года.



Экспертизу провело государственное автономное учреждение Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Застройщиком выступает региональное ГКУ «Управление дорожного хозяйства». Проектную документацию подготовило петербургское ООО «Инжиниринговый центр «Сфера-Проектирование, изыскания, кадастр».



Работы по подготовке документации для этого объекта были предусмотрены ещё в октябре 2025 года. Тогда ГКУ «Центр обеспечения организации и проведения торгов» объявило открытый аукцион на выполнение проектных и изыскательских работ.



Начальная цена контракта на разработку документ ации составляла 1,517 млн рублей. В тот же лот включили подготовку проектов для ещё двух водопропускных труб на региональных автомобильных дорогах. Общая начальная стоимость работ по всем трём объектам достигала 4,87 млн рублей.