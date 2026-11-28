Как сообщает издание КОНТЕКСТ, портал «Госуслуги» в перспективе может превратиться в универсального национального ИИ-агента, который будет помогать гражданам решать различные задачи с использованием искусственного интеллекта. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на конференции Сбербанка, посвященной развитию ИИ.



По словам главы Минцифры, государственная платформа имеет преимущество перед другими потенциальными разработками благодаря накопленной информации о пользователях. Портал уже располагает значительным объемом сведений о гражданах, что может стать основой для создания персонализированного цифрового помощника.



Шадаев назвал будущего помощника универсальным, национальным и равноудаленным агентом. При этом министр подчеркнул, что государство знает о пользователях далеко не все, однако имеющихся данных уже достаточно много. Именно это, по его оценке, дает «Госуслугам» особые возможности для развития подобного сервиса.



Идея создания национального ИИ-агента на базе государственного портала обсуждается не впервые. Еще в октябре 2025 года Максут Шадаев сообщал, что Минцифры изучает такую возможность. Теперь глава ведомства вновь обозначил перспективу преобразования «Госуслуг» в универсальную платформу с использованием искусственного интеллекта.



Тема развития отечественных ИИ-технологий обсуждалась и накануне на конференции Сбербанка. Президент России Владимир Путин призвал расширять применение российских ИИ-агентов и суверенных моделей искусственного интеллекта. Кроме того, он предложил предоставить гражданам возможность выбирать между различными ИИ-моделями, доступными в мобильных и других операционных системах.