У российских налогоплательщиков осталось пять дней, чтобы без просрочки оплатить налоги физических лиц за 2025 год. Срок уплаты истекает 1 декабря. Речь идет об имущественном, земельном и транспортном налогах, а также о налоге на доходы физических лиц в случаях, когда налоговый агент не удержал его самостоятельно.



По данным Федеральной налоговой службы, в текущем году общая сумма начислений по имущественным налогам составила 452,8 миллиарда рублей. Это на 10% больше показателя годом ранее. Уведомления налогоплательщикам преимущественно направляли в электронном виде: таким способом было отправлено 64,1 миллиона документов. Еще 5,9 миллиона уведомлений разослали заказными письмами по почте.



Налоговая служба напоминает, что отсутствие уведомления не всегда означает отсутствие обязанности платить налог. Если гражданин не получил документ за 2025 год и при этом не имеет предусмотренных Налоговым кодексом льгот, освобождающих его от уплаты соответствующих налогов, ему следует самостоятельно обратиться в налоговые органы.



Сделать это можно несколькими способами. Налогоплательщик вправе посетить любой налоговый орган, обратиться в уполномоченный многофункциональный центр или направить обращение дистанционно через личный кабинет на сайте ФНС. Еще один вариант — воспользоваться сервисом «Обратиться в ФНС России».



Ведомство рекомендует не откладывать проверку начислений на последний день. Своевременная оплата позволит избежать последствий просрочки и убедиться, что все необходимые платежи учтены. Крайняя дата уплаты налогов физических лиц в этом году — 1 декабря.