В ходе встречи представители Народного фронта обозначили несколько направлений, по которым считают необходимым продолжить совместную работу с региональными властями. Одно из них — мониторинг эффективности управляющих компаний. Общественники предложили не прекращать наблюдение за качеством их работы, чтобы выявлять проблемы в обслуживании многоквартирных домов и добиваться своевременного реагирования на обращения жителей.
Еще одна инициатива касается водоотводящих систем в муниципалитетах. Народный фронт предложил провести их инвентаризацию. Такая проверка должна помочь оценить состояние существующей инфраструктуры, определить проблемные участки и понять, где требуется внимание коммунальных служб и местных властей. Вопрос водоотведения имеет значение для защиты территорий от подтоплений и обеспечения нормальной работы городской и сельской инфраструктуры.
Также представители общественной организации выступили за усиление поддержки участников специальной военной операции. Конкретные механизмы этой работы в сообщении не уточняются, однако сама тема вошла в число предложений, обсуждавшихся на конференции.
Отдельно общественники обратили внимание на состояние кладбища первых переселенцев, расположенного на улице Камской в Калининграде. Они предложили губернатору взять благоустройство этой территории под личный контроль. Речь идет об объекте, связанном с историей послевоенного заселения региона и памятью людей, прибывших сюда после войны.
Со своей стороны Алексей Беспрозванных предложил подключить Народный фронт к контролю за соответствием укрытий установленным требованиям. Таким образом, общественная организация может принять участие в дополнительном мониторинге состояния защитных помещений и оценке того, насколько они отвечают действующим нормативам.