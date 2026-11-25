Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных встретился с представителями регионального отделения Народного фронта. На конференции участники подвели итоги совместной работы за год и обсудили новые инициативы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, городской среды, поддержки участников специальной военной операции и состояния защитных укрытий. Отдельно прозвучало предложение взять под личный контроль губернатора благоустройство кладбища первых переселенцев на улице Камской в Калининграде.



В ходе встречи представители Народного фронта обозначили несколько направлений, по которым считают необходимым продолжить совместную работу с региональными властями. Одно из них — мониторинг эффективности управляющих компаний. Общественники предложили не прекращать наблюдение за качеством их работы, чтобы выявлять проблемы в обслуживании многоквартирных домов и добиваться своевременного реагирования на обращения жителей.



Еще одна инициатива касается водоотводящих систем в муниципалитетах. Народный фронт предложил провести их инвентаризацию. Такая проверка должна помочь оценить состояние существующей инфраструктуры, определить проблемные участки и понять, где требуется внимание коммунальных служб и местных властей. Вопрос водоотведения имеет значение для защиты территорий от подтоплений и обеспечения нормальной работы городской и сельской инфраструктуры.



Также представители общественной организации выступили за усиление поддержки участников специальной военной операции. Конкретные механизмы этой работы в сообщении не уточняются, однако сама тема вошла в число предложений, обсуждавшихся на конференции.