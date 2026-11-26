Авиакомпания «Аэрофлот» 1 декабря 2026 года откроет продажу субсидированных авиабилетов на 2027 год для жителей Калининградской области и студентов очной формы обучения местных вузов. Льготные тарифы будут действовать на перелеты из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург, а также в обратном направлении. Билеты на январь — март поступят в продажу с 1 декабря, а оформление перелетов на апрель — октябрь ожидается к 15 декабря.



Как сообщили в пресс-службе перевозчика 26 ноября, предварительная онлайн-запись на обслуживание в калининградском офисе уже открыта. Записаться можно с 26 ноября. При этом в авиакомпании рекомендуют тем, кто планирует поездки на летние месяцы, выбирать время посещения офиса начиная с 15 декабря, когда ожидается поступление билетов на соответствующий период.



Программа субсидирования в 2027 году будет доступна только двум категориям пассажиров: жителям Калининградской области и студентам-очникам местных высших учебных заведений. Другие категории граждан, которые ранее могли рассчитывать на льготные тарифы, в программу не включены. В частности, воспользоваться ими не смогут пассажиры младше 23 лет и старше 60 лет, женщины старше 55 лет, инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III групп, сопровождающие инвалидов I группы или детей-инвалидов, а также многодетные семьи.



Стоимость билета в одну сторону из Калининграда в Москву составит 3,8 тысячи рублей для взрослого пассажира и 2,85 тысячи рублей для ребенка в возрасте от двух до 12 лет. На направлении Калининград — Санкт-Петербург тариф установлен на уровне 3,5 тысячи рублей для взрослого и 2 625 рублей для ребенка. Аналогичные субсидированные условия предусмотрены для обратных перелетов.



Для оформления билета взрослому пассажиру потребуется паспорт с регистрацией в Калининградской области. Студентам необходимо дополнительно подтвердить обучение по очной форме справкой из вуза. При покупке билета ребенку младше 14 лет понадобится свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве России и документ о регистрации по месту жительства. Подтвердить российское гражданство ребенка также можно паспортом родителя, если сведения о нем внесены туда и заверены должностным лицом и печатью МВД, либо собственным заграничным паспортом несовершеннолетнего при его наличии.



Обслуживание в офисе «Аэрофлота» в Калининграде, как и в городах Дальнего Востока, будет проходить исключительно по предварительной онлайн-записи. За один визит можно оформить не более пяти билетов, на обслуживание отводится до 30 минут. Если пассажир опоздает более чем на десять минут, его могут не принять и пригласить следующего по записи.



Приобрести субсидированные билеты можно будет не только в офисе, но и дистанционно — на сайте и в мобильном приложении авиакомпании. По данным перевозчика, через эти каналы проходит более половины продаж. Также билеты оформляют уполномоченные агентства без комиссии. На старте продаж срок действия бронирования увеличат, чтобы пассажиры при необходимости успели исправить или дополнить документы в заявке.