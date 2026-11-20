Идея судебного преследования нацистских преступников обсуждалась ещё в 1942 году. Окончательное решение о создании Международного военного трибунала приняли на Лондонской конференции в августе 1945 года. Соглашение заключили СССР, США, Великобритания и временное правительство Франции. К нему также присоединились 19 других государств — участников антигитлеровской коалиции.
На скамье подсудимых оказались представители высшего руководства Третьего рейха. В ходе разбирательства обвиняемые пытались отрицать свою причастность к преступлениям и перекладывать ответственность на уже умерших нацистских лидеров. Однако собранные доказательства позволили трибуналу вынести обвинительные приговоры.
Процесс продолжался около 11 месяцев. За это время состоялось 403 открытых судебных заседания, были заслушаны более сотни свидетелей и изучены свыше 300 тысяч письменных показаний. На оглашение приговора потребовалось ещё два дня. Двенадцать нацистских преступников были приговорены к смертной казни, остальные получили различные сроки тюремного заключения.
Значительную роль в формировании доказательной базы сыграла работа советских следователей, которые документировали преступления нацистов на оккупированных территориях СССР. Материалы позволили установить масштабы преступлений против мирного населения и представить их на международном судебном процессе.
Нюрнбергский трибунал не только привлёк к ответственности руководителей нацистского режима, но и заложил важные основы международного права. Суд подтвердил, что исполнение приказов или принадлежность к государственному аппарату не освобождают человека от ответственности за совершённые преступления.
Работа по установлению обстоятельств преступлений нацистов продолжается и сегодня. Следственный комитет России собирает и фиксирует доказательства злодеяний против советского мирного населения в годы Великой Отечественной войны.