20 ноября 1945 года в Нюрнберге открылся Международный военный трибунал, который приступил к рассмотрению дела главных руководителей нацистской Германии. Процесс стал одним из важнейших событий XX века и закрепил принцип международной ответственности за военные преступления и преступления против человечности.



Идея судебного преследования нацистских преступников обсуждалась ещё в 1942 году. Окончательное решение о создании Международного военного трибунала приняли на Лондонской конференции в августе 1945 года. Соглашение заключили СССР, США, Великобритания и временное правительство Франции. К нему также присоединились 19 других государств — участников антигитлеровской коалиции.



На скамье подсудимых оказались представители высшего руководства Третьего рейха. В ходе разбирательства обвиняемые пытались отрицать свою причастность к преступлениям и перекладывать ответственность на уже умерших нацистских лидеров. Однако собранные доказательства позволили трибуналу вынести обвинительные приговоры.



Процесс продолжался около 11 месяцев. За это время состоялось 403 открытых судебных заседания, были заслушаны более сотни свидетелей и изучены свыше 300 тысяч письменных показаний. На оглашение приговора потребовалось ещё два дня. Двенадцать нацистских преступников были приговорены к смертной казни, остальные получили различные сроки тюремного заключения.