Почти четыре из десяти жителей Калининградской области готовы уменьшить продолжительность новогодних выходных. В этом году праздничные каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря по 10 января. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, опубликованные 23 ноября.



Среди сторонников сокращения отдыха наиболее популярным вариантом стали 4–6 дней: такой продолжительности достаточно для 14% опрошенных. Ещё 11% респондентов предпочли бы ограничиться 1–3 днями, 7% выбрали период от 8 до 10 дней, а 6% считают оптимальной неделю. При этом 4% участников исследования заявили, что могли бы вовсе обойтись без новогодних выходных.



В то же время 36% калининградцев устраивает нынешняя продолжительность каникул. Ещё 13% хотели бы отдыхать дольше — от 12 до 14 дней. Таким образом, мнения жителей региона разделились: одни предпочитают быстрее вернуться к работе, другие считают 11 дней подходящим сроком или хотели бы увеличить праздничный период.



Отношение к новогоднему отдыху зависит от возраста, образования и уровня дохода. Чаще других за сокращение каникул выступают жители старше 45 лет, респонденты со средним профессиональным образованием и калининградцы, чей ежемесячный доход составляет от 150 тысяч рублей.



Различия выявлены и между мужчинами и женщинами. Женщины чаще мужчин поддерживают сохранение официальных 11 дней отдыха. Мужчины, напротив, чаще выбирают крайние варианты продолжительности каникул: как самый короткий, так и наиболее длинный период.



Среди молодых жителей области в возрасте до 35 лет нынешний график одобряют 42% участников опроса. При этом 20% представителей этой возрастной группы хотели бы отдыхать дольше — от 12 до 14 дней. Результаты исследования показывают, что предпочтения калининградцев заметно различаются в зависимости от социально-демографических характеристик, а единого мнения о продолжительности новогодних выходных в регионе нет.