Положительное заключение выдало государственное автономное учреждение Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». В тот же день, 17 ноября, информация о результатах проверки появилась в ГИС ЕГРЗ.
Застройщиком проекта указано государственное бюджетное учреждение Калининградской области — профессиональная образовательная организация «Колледж строительства и профессиональных технологий». Разработкой проектной документации занималось калининградское общество с ограниченной ответственностью «Ингениум».
Получение положительного заключения означает, что представленная проектная документация прошла государственную экспертизу. Это важный этап подготовки к капитальному ремонту здания образовательного учреждения.
При этом опубликованные сведения не содержат подробного перечня запланированных ремонтных работ, их стоимости и сроков выполнения. Данные о начале строительных работ и графике реализации проекта пока не приводятся.