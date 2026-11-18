Проект капитального ремонта здания Колледжа строительства и профессиональных технологий в Гурьевске получил положительное заключение государственной экспертизы. Документация прошла проверку 17 ноября 2026 года. Сведения об этом внесены в Государственный информационный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.



Положительное заключение выдало государственное автономное учреждение Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». В тот же день, 17 ноября, информация о результатах проверки появилась в ГИС ЕГРЗ.



Застройщиком проекта указано государственное бюджетное учреждение Калининградской области — профессиональная образовательная организация «Колледж строительства и профессиональных технологий». Разработкой проектной документации занималось калининградское общество с ограниченной ответственностью «Ингениум».



Получение положительного заключения означает, что представленная проектная документация прошла государственную экспертизу. Это важный этап по дготовки к капитальному ремонту здания образовательного учреждения.