В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Правдинского района, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, повлёкшем его смерть. По версии следствия, мужчина избил хозяина дома во время совместного распития спиртного в посёлке Михайловка.



Инцидент произошёл 22 декабря 2025 года. Как установили следователи, обвиняемый находился в гостях у 64-летнего знакомого. Во время употребления алкоголя он схватил хозяина жилища за одежду и с силой бросил его на пол головой вниз. Затем мужчина нанёс потерпевшему несколько ударов кулаками и ногами в область головы и тела.



Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную квалифицированную помощь, 64-летний мужчина скончался от полученных травм 26 декабря 2025 года.



Действия обвиняемого квалифицированы по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего.



В ходе расследования житель Правдинского района не признал вину. Вместе с тем следователи собрали доказательства, которые, по оценке ведомства, подтверждают обстоятельства произошедшего и причастность мужчины к преступлению.



Уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокурором Правдинского района, направлено в суд для рассмотрения по существу. Окончательную правовую оценку действиям обвиняемого даст суд.