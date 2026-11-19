Правдинский районный суд назначил двое суток административного ареста мужчине, который устроил скандал в дежурной части полиции и нецензурно выражался в присутствии сотрудников. Нарушение произошло 17 ноября 2026 года после того, как местного жителя доставили в отделение из-за появления в общественном месте в состоянии опьянения.



Как установил суд, около 14:30 мужчина, обозначенный в материалах дела как Т., находясь в помещении дежурной части отделения полиции в Правдинске, нарушил общественный порядок. Он использовал нецензурную брань в присутствии сотрудников правоохранительных органов.



Действия мужчины квалифицировали по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти. Эта норма предусматривает ответственность за нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах.



При назначении наказания суд учёл обстоятельства дела, в том числе признание вины и раскаяние задержанного. В итоге ему назначили административный арест сроком на двое суток.



Постановление суда пока не вступило в законную силу.