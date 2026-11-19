В Черняховский городской суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении основной части огнестрельного оружия. Обвинительный акт по делу утвердила прокуратура города Черняховска.



По версии предварительного расследования, мужчина незаконно приобрёл ствол от карабина, относящегося к категории нарезного огнестрельного оружия. В дальнейшем он хранил его по месту жительства в посёлке Садовое Черняховского района.



Действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ — незаконное приобретение и хранение основных частей огнестрельного оружия.



После утверждения обвинительного акта материалы уголовного дела передали в Черняховский городской суд для рассмотрения по существу. Суду предстоит изучить обстоятельства дела и дать правовую оценку действиям мужчины. До вынесения приговора его вина не считается установленной.