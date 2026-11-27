Балтийский городской суд назначил местному жителю К. пять лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 10 тысяч рублей. Мужчину признали виновным в незаконном сбыте наркотического средства и приобретении и хранении взрывчатых веществ. Приговор вынесен с учетом ранее назначенного наказания по другому делу, однако пока не вступил в законную силу.



Как установил суд, вечером 5 августа 2022 года К. продал знакомому не менее 0,6 грамма каннабиса — марихуаны — за две тысячи рублей. Наркотик он предварительно забрал из тайника-закладки. Координаты места ему передал неизвестный человек после того, как мужчина оформил заказ и оплатил его через сайт интернет-магазина.



Продажа проходила под контролем сотрудников правоохранительных органов. В результате наркотическое средство было изъято из незаконного оборота. Суд квалифицировал действия К. по части 1 статьи 228.1 УК РФ как незаконный сбыт наркотических средств.



Кроме того, в период с июня по август 2022 года мужчина обнаружил металлическую банку со смесью порохов внутри строящегося дома в Балтийске. Он забрал находку к себе в квартиру и хранил ее в шкафу. Взрывчатое вещество обнаружили и изъяли сотрудники полиции во время обыска. Эти действия квалифицированы по части 1 статьи 222.1 УК РФ как незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ.



В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. При назначении окончательного наказания суд применил часть 5 статьи 69 УК РФ, предусматривающую определение наказания по совокупности преступлений с учетом ранее вынесенного приговора. Частично сложив наказание с назначенным Балтийским гарнизонным военным судом 3 октября 2024 года, суд определил итоговый срок — пять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.