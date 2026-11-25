В Ленинградский районный суд поступил иск 48-летнего жителя Зеленоградского района к бюджетному медицинскому учреждению о возмещении вреда, который, по утверждению истца, был причинен из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. Мужчина считает, что после операции в больнице его состояние ухудшилось из-за оставленного в ноге перевязочного материала. В общей сложности он просит взыскать 1 миллион 720 тысяч рублей, включая утраченный заработок, компенсацию морального вреда и судебные расходы.



Как указано в исковом заявлении, в ноябре 2025 года мужчина, обозначенный в материалах дела как О., проходил стационарное лечение в больнице. Во время госпитализации ему провели операцию на правой бедренной кости. После выписки пациент рассчитывал на восстановление, однако, по его словам, самочувствие постепенно ухудшалось.



Истец утверждает, что прооперированная нога воспалялась и сильно болела. Несмотря на продолжающиеся жалобы, обнаружить причину осложнений удалось не сразу. Только в марте 2026 года после проведения ультразвукового исследования мягких тканей специалисты выявили остатки перевязочного материала. Их впоследствии удалили.



Мужчина связывает ухудшение состояния с качеством оказанной ему медицинской помощи и считает, что произошедшее повлекло для него материальные и моральные последствия. В иске он просит компенсировать заработок, который, по его утверждению, был утрачен из-за проблем со здоровьем, а также возместить моральный вред и расходы, связанные с обращением в суд.



Общая сумма заявленных требований составляет 1 720 000 рублей. Ответчиком по делу выступает бюджетное медицинское учреждение, в котором пациент проходил лечение и перенес операцию. Обстоятельства оказания медицинской помощи, причины возникших осложнений и обоснованность требований предстоит оценить в ходе судебного разбирательства.



Судебное заседание назначено на 8 декабря 2026 года. На нем сторонам предстоит представить свои доводы и доказательства, после чего суд сможет дать правовую оценку обстоятельствам, изложенным в иске. Сам факт подачи заявления не означает, что ненадлежащее оказание медицинской помощи уже установлено: окончательное решение будет принято по результатам рассмотрения дела.