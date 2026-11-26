В Советске завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на дачу взятки сотрудникам полиции и незаконном приобретении и хранении психотропного вещества. По версии следствия, мужчина пытался избежать уголовной ответственности за обнаруженное у него запрещенное вещество, предложив правоохранителям 60 тысяч рублей. Полицейские от денег отказались, а оставленная в служебном автомобиле сумма была изъята.



Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, события произошли в мае 2026 года. Следствие считает, что обвиняемый приобрел через интернет психотропное вещество массой 0,97 грамма. По предварительной договоренности он должен был забрать так называемую закладку в лесном массиве в районе улицы Полевой в Советске.



Однако во время поиска вещества мужчину задержали сотрудники полиции. Психотропное средство изъяли из незаконного оборота. После этого, как полагают следователи, фигурант решил избежать ответственности и неоднократно предлагал полицейским денежное вознаграждение за непривлечение его к уголовной ответственности.



Сотрудники правоохранительных органов от получения денег отказались. Несмотря на это, мужчина оставил 60 тысяч рублей в салоне служебного автомобиля. Его действия были пресечены полицейскими.



Жителю Советска предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса РФ: части 3 статьи 30 и части 1 статьи 291 — покушение на дачу взятки в значительном размере, а также части 1 статьи 228 — незаконные приобретение и хранение психотропного вещества в значительном размере без цели сбыта.



Следователи сообщили, что собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь суду предстоит оценить представленные материалы и установить, доказана ли вина обвиняемого.