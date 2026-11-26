В отношении жителя поселка Ломово возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью односельчанину с применением предмета, использованного в качестве оружия. По версии следствия, в ночь на 9 июля 2026 года мужчина пришел к потерпевшему домой с деревянной палкой и ударил его по голени правой ноги. В результате у пострадавшего диагностировали открытый многооскольчатый перелом. Следующее судебное заседание по делу назначено на 2 декабря 2026 года.



Как следует из материалов дела, между мужчинами ранее возник конфликт из-за собаки обвиняемого. Накануне происшествия потерпевший, по имеющимся данным, ударил животное поленом. Это вызвало неприязнь со стороны владельца собаки. Впоследствии мужчина решил прийти к односельчанину домой.



По версии следствия, вооружившись деревянной палкой, житель Ломово направился к потерпевшему. В доме он застал мужчину на кухне: тот сидел в кресле. Подсудимый нанес ему один удар по голени правой ноги. Несмотря на то что речь идет об одном ударе, последствия оказались серьезными — потерпевший испытал физическую боль и получил открытый многооскольчатый перелом.



Действия С. квалифицированы следствием по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Эта норма предусматривает ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия. В данном случае таким предметом, согласно материалам дела, стала деревянная палка.



Обстоятельства конфликта и действия обвиняемого предстоит оценить в ходе судебного разбирательства. При этом изложенная версия является позицией следствия, а окончательные выводы о виновности и правовой оценке произошедшего может сделать только суд.



Следующее заседание по уголовному делу назначено на 2 декабря 2026 года. В ходе дальнейшего рассмотрения суду предстоит изучить представленные материалы и доказательства, а также дать оценку обстоятельствам нападения и характеру причиненных потерпевшему повреждений.