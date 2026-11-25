Речь идет о государственном автономном учреждении Калининградской области «Калининградский государственный научно-исследовательский центр информационной и технической безопасности». Согласно материалам уголовного дела, предполагаемая схема была реализована в 2021 году. Заместитель директора учреждения оформила своего супруга на работу, хотя фактически он не исполнял обязанности, предусмотренные должностью.
Как полагает следствие, после фиктивного трудоустройства женщина предоставляла недостоверные сведения о том, что ее муж находится на рабочем месте и выполняет должностные обязанности. Эти данные использовались для оформления выплат. В результате денежные средства перечислялись человеку, который, согласно версии обвинения, фактически не работал в учреждении.
Общая сумма предполагаемого хищения превысила 1,3 миллиона рублей. В совершении мошенничества обвиняются оба супруга. Обстоятельства оформления трудовых отношений, предоставления отчетных сведений и получения денежных средств теперь предстоит оценить суду.
После завершения расследования уголовное дело поступило в прокуратуру Калининградской области. Надзорное ведомство проверило материалы и приняло решение направить их в Ленинградский районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу.
В ходе судебного разбирательства предстоит исследовать доказательства, заслушать позиции сторон и установить, подтверждается ли версия следствия. Само направление дела в суд не означает, что вина обвиняемых уже доказана. Окончательное решение будет принято судом по результатам рассмотрения материалов уголовного дела.