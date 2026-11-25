Прокуратура Калининградской области направила в Ленинградский районный суд Калининграда уголовное дело в отношении заместителя директора регионального научно-исследовательского центра и ее супруга. Их обвиняют в мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством мужчины в государственное учреждение. По версии следствия, таким способом супруги похитили более 1,3 миллиона рублей.



Речь идет о государственном автономном учреждении Калининградской области «Калининградский государственный научно-исследовательский центр информационной и технической безопасности». Согласно материалам уголовного дела, предполагаемая схема была реализована в 2021 году. Заместитель директора учреждения оформила своего супруга на работу, хотя фактически он не исполнял обязанности, предусмотренные должностью.



Как полагает следствие, после фиктивного трудоустройства женщина предоставляла недостоверные сведения о том, что ее муж находится на рабочем месте и выполняет должностные обязанности. Эти данные использовались для оформления выплат. В результ ате денежные средства перечислялись человеку, который, согласно версии обвинения, фактически не работал в учреждении.