В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Калининграда, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлёкшем гибель двухлетнего ребёнка. Авария произошла 2 апреля 2026 года на дороге «Правдинск — Крылово» в посёлке Железнодорожный Правдинского района.



По версии следствия, мужчина находился за рулём автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Во время обгона он не справился с управлением, пересёк сплошную линию дорожной разметки и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем.



В результате аварии тяжёлые травмы получил двухлетний пассажир встречной машины. Ребёнок скончался от полученных повреждений.



Водителю предъявлено обвинение по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.



На стадии предварительного следствия мужчина не признал вину. Следователи провели необходимые процессуальные действия, допросили свидетелей, получили заключения судебно-медицинских и автотехнических экспертиз. По оценке следствия, собранные материалы подтверждают причастность обвиняемого к произошедшему.



Расследование завершено. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обстоятельства ДТП и виновность водителя предстоит оценить суду.