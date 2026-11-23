

Как установили в ходе расследования, обвиняемый вновь сел за руль нетрезвым. Он управлял автомобилем BMW, передвигаясь по городским улицам. Во время проверки транспортное средство остановили сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего легли в основу уголовного дела о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.



В рамках расследования автомобиль BMW был изъят. Кроме того, суд наложил арест на транспортное средство. С соответствующим ходатайством выступил дознаватель, его позицию согласовал и поддержал прокурор Светлого. Решение об аресте было принято судом в ходе производства по уголовному делу.



После завершения необходимых следственных действий материалы передали прокурору, который направил их в суд для рассмотрения по существу. Теперь суду предстоит изучить обстоятельства дела, оценить собранные доказательства и принять решение в отношении обвиняемого.



Речь идёт именно о повторном нарушении, связанном с управлением автомобилем в состоянии опьянения. При этом окончательную правовую оценку действиям мужчины даст суд. До вступления обвинительного приговора в законную силу он считается невиновным.