В Калининградской области перед судом предстанет водитель, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель пассажирки. Авария произошла в ноябре 2025 года на Калининградском проспекте в Светлогорске. По версии следствия, мужчина находился за рулём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, не имел водительских прав и двигался со скоростью не менее 98 километров в час.



Как установлено в ходе расследования, ДТП произошло в тёмное время суток при дождливой погоде. За рулём автомобиля Dodge Stratus находился мужчина 1990 года рождения. По данным следствия, он не имел права управления транспортными средствами, а на автомобиль отсутствовали регистрационные документы и страховой полис. Кроме того, у машины была неисправна ходовая часть.



На переднем пассажирском сиденье находилась 37-летняя сожительница водителя. Женщина не была пристёгнута ремнём безопасности. Следствие полагает, что мужчина, нарушая правила дорожного движения, разогнал автомобиль как минимум до 98 километров в час. При попытке обгона он не справился с управлением, выехал на обочину, повредил дорожное ограждение и врезался в придорожное дерево.



В результате столкновения пассажирка получила тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась. У погибшей остался малолетний ребёнок, родившийся в 2022 году.



Действия водителя квалифицированы по пунктам «а» и «в» части 4 статьи 264 УК РФ. Речь идёт о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, если оно совершено в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управления транспортными средствами