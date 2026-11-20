В Советске утром 20 ноября произошло ДТП с участием пешехода. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Volkswagen сбил человека, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший получил телесные повреждения.



Авария случилась около 07:45 на улице Тимирязева, 83. За рулём Volkswagen находился мужчина 1989 года рождения. По информации Госавтоинспекции, он совершил наезд на пешехода 1960 года рождения, который пересекал проезжую часть в установленном для перехода месте.



В результате происшествия пешеход получил травмы. Сведения о характере повреждений и необходимости госпитализации в сообщении ведомства не уточняются.



На месте и в рамках проверки сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные мероприятия. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося и причины аварии.



В ведомстве отмечают, что опубликованная информация является предварительной и сама по себе не определяет виновность участников ДТП. Окончательные выводы и правовую оценку дадут после завершения проверки.