В Калининградской области вынесен приговор 48-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве трёх женщин, совершённом в мае 1999 года. Преступление оставалось нераскрытым более 27 лет, однако следствие продолжало работу по установлению причастного к нему человека. В итоге удалось обнаружить связь между изъятыми на месте происшествия следами и мужчиной, который ранее уже был судим за мошенничество.



По материалам дела, в мае 1999 года молодой человек находился в квартире своей сокурсницы. Там он избил 51-летнюю женщину, а затем нанёс ей ножевые ранения. От полученных травм потерпевшая скончалась. После этого нападавший расправился с двумя другими женщинами, находившимися в квартире: 82-летней матерью первой жертвы и её 21-летней дочерью. Обе также погибли.



Покинув место преступления, злоумышленник забрал из квартиры деньги. По данным следствия, добычей стали 18 тысяч долларов США и 200 немецких марок. После этого он скрылся. На протяжении многих лет установить личность совершившего убийства не удавалось, а дело оставалось нераскрытым.



Работа по расследованию, однако, не прекращалась. Существенное значение имели следы, которые специалисты изъяли ещё в 1999 году во время осмотра квартиры. В ходе дальнейшей работы следствие установило, что они принадлежат нынешнему 48-летнему жителю Калининградской области. Ранее мужчина был судим за мошенничество.



Суд признал его виновным в убийстве трёх женщин и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы. Отбывать срок осуждённый будет в исправительной колонии строгого режима. Таким образом, спустя более четверти века расследование преступления завершилось судебным приговором.