Центральный районный суд Калининграда взыскал с владелицы стаффордширского терьера компенсацию морального вреда в пользу двух несовершеннолетних, пострадавших от нападения собаки. Каждый из мальчиков получит по 100 тысяч рублей. Решения суда пока не вступили в законную силу.



Как следует из материалов дела, происшествие случилось вечером 28 мая 2026 года на придомовой территории дома на улице Мира в Калининграде. Девятилетний мальчик зашёл во двор через калитку и подвергся нападению собаки, принадлежавшей ответчице И.



У ребёнка диагностировали две укушенные раны правого бедра. Пострадал и второй несовершеннолетний: собака покусала его за ноги, спину и ягодицы.



В исковых заявлениях в интересах обоих детей указывалось, что последствия нападения не ограничились физическими травмами. Мальчики испытали сильную боль, стресс и переживания. На их телах остались шрамы, а лечение и реабилитация продолжаются до настоящего времени. Кроме того, при виде собак у детей возникает страх.



Родители обратились в суд с требованиями о компенсации морального вреда. При рассмотрении дела суд выслушал участников процесса и исследовал представленные письменные доказательства. В числе обстоятельств, повлиявших на решение, учитывались полученные детьми телесные повреждения и пережитые ими страдания.



Суд применил положения статьи 1064 Гражданского кодекса РФ, согласно которой вред, причинённый личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим его. По итогам рассмотрения с владелицы собаки взыскали по 100 тысяч рублей в пользу каждого пострадавшего ребёнка.