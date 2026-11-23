В Калининграде вечером 22 ноября произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода. По предварительным данным Госавтоинспекции, около 17:35 на пересечении проспекта Мира и улицы Кутузова водитель Renault 1975 года рождения при повороте налево совершил наезд на женщину, родившуюся в 1958 году. Пешеход получила телесные повреждения.



Авария произошла на перекрёстке проспекта Мира и улицы Кутузова. Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Renault выполнял левый поворот, когда произошёл наезд на женщину. Подробности движения автомобиля и пешехода непосредственно перед столкновением пока не сообщаются.



Пострадавшей женщине 68 лет. В результате происшествия она получила телесные повреждения. Информация о характере травм, необходимости госпитализации и состоянии калининградки в сообщении Госавтоинспекции не уточняется.



После аварии сотрудники Госавтоинспекции приступили к необходимым процессуальным мероприятиям. Специалистам предстоит установить все обстоятельства происшествия, выяснить причины наезда и восстановить последовательность событий на перекрёстке.



В ведомстве отдельно отмечают, что опубликованные сведения носят предварительный информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП. Окончательные выводы и юридическая оценка будут сделаны после завершения полной проверки.