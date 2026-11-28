Вечером 27 ноября в Калининграде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes и пешехода. Мужчина 1976 года рождения получил телесные повреждения после того, как упал на проезжавший автомобиль. Авария случилась около 20:55 возле домов № 3–5 на улице Белибейской.



По предварительной информации Госавтоинспекции, микроавтобусом управлял водитель 1960 года рождения. Пешеход в этот момент двигался по тротуару вдоль проезжей части. Мужчина оступился, потерял равновесие и упал на микроавтобус, который следовал в попутном направлении.



В результате происшествия пешеход получил травмы. Сведения о характере повреждений и необходимости госпитализации в сообщении ведомства не уточняются.



На месте и после аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные мероприятия. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося, в том числе детали движения автомобиля и пешехода непосредственно перед столкновением.



В ведомстве отдельно подчеркнули, что опубликованная информация носит предварительный характер и не определяет степень виновности участников ДТП. Окончательная юридическая оценка будет дана после завершения проверки. Поэтому сам факт наезда не означает, что ответственность за происшествие уже возложена на водителя или пешехода.