Московский районный суд Калининграда избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 41-летнему мужчине, обвиняемому в покушении на убийство 27-летнего местного жителя. По версии следствия, нападение произошло в ночь на 11 ноября 2026 года на улице Щепкина. Обвиняемый, как полагают следователи, сначала выстрелил потерпевшему в голову, а затем несколько раз ударил его колюще-режущим предметом.



Согласно материалам дела, причиной конфликта стали личные неприязненные отношения. Следствие считает, что мужчина намеревался убить 27-летнего П. Для этого он использовал огнестрельное оружие, выстрелив в голову потерпевшего, после чего нанес ему не менее четырёх ударов колюще-режущим предметом. Ранения пришлись на голову, туловище и конечности.



Однако пострадавшему удалось вырваться и скрыться от нападавшего. В результате предполагаемый умысел на убийство не был доведён до конца. Действия 41-летнего Ю. квалифицированы по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство.



Подозреваемого задержали 20 ноября 2026 года. В тот же день ему предъявили обвинение. Следователь обратился в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу, указав на тяжесть инкриминируемого преступления и возможные риски для дальнейшего расследования.



В обоснование ходатайства отмечалось, что обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Кроме того, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. По мнению следствия, наличие близких родственников в Германии и Казахстане может создать условия для его возможного выезда за границу и уклонения от правосудия. Также следователь указал на риск давления на свидетелей и возможность уничтожения доказательств: огнестрельное оружие и колюще-режущий предмет, предположительно использованные при нападении, до сих пор не обнаружены и не изъяты.



В судебном заседании Ю. и его защитники возражали против заключения под стражу и просили избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Однако суд удовлетворил ходатайство следователя. Обвиняемого отправили в следственный изолятор до 13 января 2027 года. Постановление суда пока не вступило в законную силу.