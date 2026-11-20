Сотрудники МЧС России спасли четырёх домашних животных во время пожара в двухэтажном жилом доме на Третьей Большой Окружной в Калининграде. Возгорание произошло 19 ноября в одной из квартир. Огонь удалось ликвидировать, не допустив его распространения на соседние помещения.



Сообщение о происшествии поступило оператору системы «112» в 17:01. В квартире загорелся матрас. Площадь возгорания составила около двух квадратных метров, однако помещение оказалось полностью закопчено.



Прибывшие на место пожарные обнаружили в квартире домашних животных. Спасатели вывели из опасной зоны двух котов, собаку и хомяка. После этого сотрудники чрезвычайного ведомства ликвидировали горение и предотвратили переход огня на соседние помещения здания.



Для тушения пожара привлекли десять специалистов и две единицы техники МЧС России. Благодаря действиям пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения возгорания.



Причину пожара предстоит установить сотрудникам органов дознания. Обстоятельства происшествия проверяются. По информации регионального управления МЧС, в результате этого инцидента животные были спасены.