Вечером 27 ноября в Калининграде столкнулись два автомобиля BMW. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель BMW 320i при выезде с улицы Челнокова на улицу Планерную не справился с управлением, оказался на полосе встречного движения и столкнулся с BMW 520i. В результате аварии пострадали два человека, их госпитализировали.



За рулем BMW 320i находился молодой человек 2003 года рождения. При выезде на улицу Планерную он потерял контроль над автомобилем и допустил выезд на встречную полосу, где в этот момент двигалась BMW 520i под управлением водителя 1992 года рождения.



Столкновение произошло около 21:30. Удар пришелся на автомобили, следовавшие навстречу друг другу. В результате водитель BMW 320i и его пассажирка 2005 года рождения получили телесные повреждения. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение. Информация о состоянии их здоровья и тяжести травм в сообщении Госавтоинспекции не приводится.



После происшествия сотрудники ведомства приступили к необходимым процессуальным мероприятиям. Им предстоит установить полную картину аварии, проверить обстоятельства выезда автомобиля на встречную полосу и дать оценку действиям участников дорожного движения.



В Госавтоинспекции обращают внимание, что опубликованные сведения являются информационными и не устанавливают степень виновности водителей. Окончательные выводы и юридическую оценку произошедшему дадут по результатам полной проверки. До ее завершения обстоятельства аварии считаются устанавливаемыми.