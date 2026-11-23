В Черняховском районе Калининградской области в результате столкновения двух автомобилей пострадали два человека. ДТП произошло 23 ноября около 12:40 на 72-м километре автодороги Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литвой. По предварительным данным, водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan.



За рулём Volkswagen находился водитель 1988 года рождения. По информации Госавтоинспекции, во время движения он оказался на полосе, предназначенной для встречного транспорта, где произошло столкновение с Nissan. Вторым автомобилем управлял водитель 1966 года рождения.



В результате аварии телесные повреждения получили водитель Nissan и пассажирка Volkswagen 1989 года рождения. Данные о характере полученных травм, а также о том, потребовалась ли пострадавшим госпитализация, в предварительном сообщении не уточняются.