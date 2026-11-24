Вечером 23 ноября 2026 года в Черняховске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Около 18:00 на улице Тельмана водитель автомобиля Volkswagen сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пешеход получила телесные повреждения.



По предварительным данным Госавтоинспекции, за рулём иномарки находился мужчина 1997 года рождения. Обстоятельства, при которых произошёл наезд, пока устанавливаются. Известно, что женщина пересекала дорогу в специально обозначенном для пешеходов месте, не оборудованном светофором.



После происшествия сотрудники Госавтоинспекции приступили к необходимым процессуальным мероприятиям. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося, в том числе выяснить детали движения автомобиля и действия участников дорожного движения непосредственно перед столкновением.



В ведомстве подчёркивают, что опубликованная информация носит предварительный и исключительно информационный характер. Она не определяет степень виновности водителя или пешехода. Окончательная юридическая оценка произошедшему будет дана после проведения полной проверки и установления всех значимых обстоятельств.