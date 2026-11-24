В Балтийске суд вынес приговор двум жителям Приморска — 29-летней женщине и 26-летнему мужчине, которых признали виновными в незаконном сбыте наркотиков. Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура города. По установленным в суде обстоятельствам, противоправная деятельность продолжалась с января 2024 года по апрель 2025-го и была связана с распространением марихуаны на территории Балтийска.



Как следует из материалов дела, подсудимые действовали совместно: искали покупателей, приобретали наркотическое вещество, а затем расфасовывали его для дальнейшего сбыта. Таким образом, речь шла не об одном эпизоде передачи наркотиков, а о деятельности, продолжавшейся более года. Местом незаконного распространения марихуаны, согласно установленным судом обстоятельствам, был Балтийск.



В ходе судебного разбирательства государственное обвинение представляла прокуратура города. При назначении наказания суд учёл позицию государственного обвинителя и вынес решение в отношении обоих фигурантов уголовного дела. Каждый из них получил по шесть лет лишения свободы.



При этом условия исполнения наказания для осуждённых оказались разными. Мужчине предстоит отбывать шестилетний срок в исправительной колонии строгого режима. Его соучастнице также назначили шесть лет лишения свободы, однако исполнение наказания отсрочили до достижения её ребёнком 14-летнего возраста.