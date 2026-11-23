Прокуратура Балтийска обратилась в суд с иском к собственнику квартиры в многоквартирном доме на улице Садовой. Надзорное ведомство требует обязать владельца предоставить сотрудникам газовой службы доступ к оборудованию, необходимому для проведения работ по переводу дома на природный газ. Из-за отказа одного из жильцов впустить специалистов подача газа приостановлена в пяти квартирах.



Как установила прокуратура, представители газовой службы не смогли попасть в помещение, принадлежащее одному из собственников дома. Доступ требовался для выполнения мероприятий, связанных с переводом здания на природное газоснабжение. Однако владелец жилья отказался допустить сотрудников к необходимому оборудованию.



Возникшая ситуация затронула не только квартиру, собственник которой не согласился на проведение работ. В результате подача газа была прекращена ещё в четырёх помещениях. Всего без газоснабжения остались пять квартир многоквартирного дома.



После проверки прокуратура Балтийска приняла меры для устранения препятствий в проведении работ. Прокурор города направил в суд исковое заявление с требованием возложить на собственника обязанность обеспечить представителям АО «Калининградгазификация» доступ к газовому оборудованию.



Теперь суду предстоит рассмотреть требования надзорного ведомства и определить, имеются ли основания обязать владельца квартиры допустить специалистов. На момент публикации исковое заявление находилось на рассмотрении. До принятия судебного решения ситуация с доступом к оборудованию остаётся предметом разбирательства.