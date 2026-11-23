В Багратионовском районе Калининградской области произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen. Авария случилась утром 23 ноября 2026 года на 24-м километре автодороги Калининград — Мамоново-2 — государственная граница с Польшей. В результате съезда машины в придорожный кювет травмы получил водитель.



По предварительной информации Госавтоинспекции, происшествие произошло около 09:40. Водитель Volkswagen двигался по указанной трассе, когда автомобиль съехал в кювет справа по ходу движения. Обстоятельства, при которых машина оказалась за пределами проезжей части, пока устанавливаются.



В результате дорожного происшествия водитель получил телесные повреждения. Сведения о характере травм и необходимости госпитализации в сообщении Госавтоинспекции не приводятся. Информация о других участниках аварии также не поступала.



На месте и в рамках дальнейшей проверки сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные мероприятия. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего, в том числе причины съезда автомобиля с дороги.



В ведомстве отдельно подчеркнули, что опубликованные сведения носят предварительный информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП. Окончательные выводы и юридическую оценку произошедшему дадут по результатам полной проверки. До её завершения обстоятельства аварии остаются предметом разбирательства.