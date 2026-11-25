В Калининграде у 33-летнего местного жителя конфисковали автомобиль Nissan после осуждения за повторное управление машиной в состоянии опьянения. Мужчина вновь сел за руль, несмотря на то что ранее был лишен водительских прав. Суд назначил ему 200 часов обязательных работ, запретил управлять транспортными средствами в течение двух лет и постановил обратить автомобиль в собственность государства.



Как установил суд, нарушение произошло 24 августа 2026 года. Мужчина передвигался по улицам Калининграда на автомобиле Nissan в состоянии опьянения. При этом водитель уже был лишен права управления транспортными средствами, однако повторно сел за руль. Именно факт повторного нарушения стал основанием для уголовного разбирательства.



В суде государственное обвинение поддерживал представитель прокуратуры Московского района Калининграда. С учетом позиции государственного обвинителя суд определил наказание для автомобилиста. Ему назначили 200 часов обязательных работ. Кроме того, мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.



Отдельное решение было принято в отношении автомобиля, на котором совершено нарушение. Суд постановил конфисковать Nissan в собственность государства. Таким образом, последствия осуждения затронули не только право мужчины управлять транспортом, но и непосредственно его имущество.



Повторная езда в состоянии опьянения представляет собой уголовно наказуемое деяние. В подобных случаях суд оценивает обстоятельства нарушения и учитывает, что водитель уже подвергался ограничению права управления, но вновь нарушил закон. Конфискация транспортного средства стала дополнительным последствием вынесенного решения.



В итоге наказание для 33-летнего калининградца включает обязательные работы, двухлетний запрет на управление автомобилем и конфискацию Nissan. Машина обращена в собственность государства с учетом позиции прокуратуры Московского района Калининграда.