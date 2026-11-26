Московский районный суд Калининграда взыскал с ООО «Анапское Взморье» компенсацию морального вреда, штраф и проценты за несвоевременный возврат денег за бронирование летнего отдыха. Общая сумма дополнительных выплат составила более 91 тысячи рублей. Изначально клиент перечислил компании 115 420,5 рубля за проживание в отеле Анапы, но затем отказался от поездки и потребовал вернуть оплату. Деньги ему перечислили только после подачи иска в суд, причем за вычетом расходов фирмы.



Как установлено в ходе разбирательства, 28 марта 2026 года истец Д. заключил с ООО «Анапское Взморье» договор на предоставление услуг в курортном отеле через систему интернет-бронирования. Мужчина забронировал проживание с 6 по 11 июня 2026 года. Полная стоимость услуг составляла 174 525 рублей, однако на этапе бронирования он внес часть суммы — 115 420,5 рубля.



В апреле клиент решил отказаться от брони и направил компании заявление с требованием вернуть перечисленные средства. Однако в установленный срок деньги ему не вернули. После этого мужчина обратился в суд, потребовав взыскать денежные средства, проценты за пользование чужими деньгами, компенсацию морального вреда и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя.



В ходе рассмотрения дела суд учел положения статьи 782 Гражданского кодекса РФ и статьи 32 Закона о защите прав потребителей. Эти нормы предусматривают право заказчика отказаться от договора оказания услуг в любое время. При этом исполнитель вправе удержать фактически понесенные расходы, непосредственно связанные с исполнением обязательств. Таким образом, сам по себе отказ клиента от поездки не лишает его права требовать возврата денег за вычетом обоснованных затрат исполнителя.



После того как Д. подал иск, ООО «Анапское Взморье» все же перечислило ему уплаченные при бронировании средства, удержав сумму понесенных расходов. Однако суд установил, что сроки возврата был и нарушены. Поэтому перечисление денег уже после обращения в суд не стало основанием для отказа во взыскании предусмотренных законом дополнительных выплат.