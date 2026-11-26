Светловский городской суд обязал местного жителя выплатить 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда 16-летнему подростку. Основанием для разбирательства стал конфликт, произошедший 31 мая 2026 года в подъезде многоквартирного дома на улице Портовой в Светлом. Во время ссоры мужчина, по установленным судом обстоятельствам, оскорбил несовершеннолетнего в неприличной форме, унизив его честь и достоинство.



Как установил суд, ответчик А. проживал в одной из квартир этого дома. В тот день он находился в подъезде и возле почтовых ящиков встретил 16-летнего Д. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина высказал в адрес подростка оскорбительные выражения. Их слышала мать несовершеннолетнего.



После произошедшего женщина обратилась в полицию с заявлением о противоправном поведении мужчины. По словам подростка, причиной ссоры стало замечание, которое он сделал соседу из-за почтового ящика. Д. утверждал, что мужчина якобы сломал ящик, и решил обратить на это его внимание. После замечания между ними произошла словесная перепалка.



В дальнейшем несовершеннолетний обратился за защитой своих прав в суд, потребовав компенсировать причиненный ему моральный вред. При рассмотрении дела суд оценивал обстоятельства конфликта и характер высказываний, прозвучавших в адрес подростка. Оскорбления, унижающие честь и достоинство человека, могут стать основанием для взыскания компенсации морального вреда в гражданском порядке.



Ответчик на судебное заседание не явился и свою позицию по заявленным требованиям не представил. Это не помешало суду рассмотреть дело и вынести решение на основании имеющихся материалов.



В результате Светловский городской суд постановил взыскать с мужчины в пользу несовершеннолетнего 20 тысяч рублей. Эти средства назначены в качестве компенсации морального вреда за оскорбления. При этом решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.