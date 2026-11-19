В Немане суд обязал соседей выплатить 76-летней местной жительнице 78,1 тысячи рублей за ущерб, причинённый затоплением квартиры. Защиту прав пенсионерки обеспечила городская прокуратура.



Как установила проверка, в феврале 2026 года в жилом помещении женщины на улице Спортивной произошло затопление из-за аварии по вине собственников соседней квартиры. В результате пенсионерке был причинён материальный ущерб.



Соседи отказались добровольно компенсировать расходы на устранение последствий происшествия. После этого Неманская городская прокуратура обратилась в суд с иском в интересах пострадавшей.



Суд удовлетворил требования прокурора и постановил взыскать в пользу женщины 78,1 тысячи рублей. После вступления решения в законную силу прокуратура намерена проконтролировать его исполнение, чтобы пенсионерка получила присуждённую компенсацию.