Московский районный суд Калининграда избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины Х., обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, он избил посетителя бара на улице Эльблонгской во время конфликта, возникшего из-за ревности к супруге. Пострадавший получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.



Инцидент произошел в ночь на 21 ноября 2026 года. Как следует из материалов дела, Х. находился в баре в компании нескольких мужчин, где они распивали спиртное. Между собеседниками возник конфликт, причиной которого, по версии следствия, стала ревность обвиняемого к своей жене. В ходе ссоры мужчина проявил агрессию по отношению к одному из участников компании и нанес ему не менее двух ударов кулаками и ногами в область лица.



Полученные потерпевшим повреждения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Действия Х. расследуются по части 1 статьи 111 УК РФ. 24 ноября мужчину задержали по подозрению в совершении этого преступления, в тот же день ему предъявили обвинение.



После задержания дознаватель обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В обоснование просьбы он указал, что обвиняемому вменяется тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. По мнению стороны обвинения, оставаясь на свободе, Х. может скрыться от следствия и суда, продолжить преступную деятельность или оказать давление на потерпевшего и свидетелей, с которыми лично знаком.



Сам обвиняемый и его защитник возражали против ареста. Они просили избрать более мягкую меру пресечения — домашний арест. Однако суд удовлетворил ходатайство дознавателя и постановил заключить Х. под стражу до 24 января 2027 года.



Постановление Московского районного суда пока не вступило в законную силу. Обстоятельства произошедшего и предъявленное обвинение будут оцениваться в ходе дальнейшего расследования и судебного разбирательства. Виновность мужчины должна быть установлена судом.