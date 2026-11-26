Прокуратура Гурьевского района проверяет обстоятельства несчастного случая на производстве, в результате которого пострадал 46-летний мужчина. По предварительной информации, вечером 24 ноября 2026 года он упал с высоты во время прочистки водосточных желобов на крыше здания в поселке Родники Гурьевского района. С полученными травмами мужчину госпитализировали.



Как сообщили в прокуратуре, во время выполнения работ по очистке водосточной системы мужчина находился на крыше здания. По предварительным данным, в какой-то момент он сорвался и упал с высоты. В результате происшествия пострадавший получил переломы и другие повреждения. Ему потребовалась медицинская помощь в стационаре.



После случившегося прокуратура Гурьевского района организовала проверку исполнения законодательства об охране труда. Надзорное ведомство намерено выяснить, были ли соблюдены требования безопасности при проведении работ на высоте, а также обеспечили ли ответственные лица необходимые условия для защиты работника от падения. Проверке подлежат обстоятельства организации работ и соблюдение установленных правил охраны труда.



По итогам проверки прокуратура определит, имеются ли основания для принятия мер прокурорского реагирования. Если будут выявлены нарушения, надзорное ведомство сможет потребовать их устранения и привлечения ответственных лиц к предусмотренной законом ответственности.



Кроме того, на контроле прокуратуры находится процессуальная проверка, которую по факту происшествия проводит региональное следственное управление Следственного комитета России. Ее результаты должны помочь установить полную картину произошедшего и определить, имеются ли основания для дальнейших правовых решений. Пока обстоятельства падения мужчины и возможные причины несчастного случая устанавливаются.