Прокуратура Зеленоградского района обратилась в суд с иском о запрете деятельности частного детского центра развития на улице Автомобилистов в Зеленоградске. Во время проверки в учреждении выявили нарушения требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства и правил ведения образовательной деятельности.



В частности, проверяющие установили, что в центре неисправна система пожарной сигнализации. Кроме того, отсутствовали сведения о прохождении руководителем учреждения гигиенического обучения.



Также прокуратура выявила нарушения законодательства, регулирующего образовательную деятельность. Какие именно требования были нарушены в этой части, в сообщении ведомства не уточняется.



По результатам проверки прокурор возбудил в отношении ответственных лиц дело об административном правонарушении по статье 20.4 КоАП РФ — нарушение требований пожарной безопасности.



Одновременно в суд направили исковое заявление с требованием запретить работу детского центра до полного устранения выявленных нарушений. Таким образом, прокуратура добивается приостановки деятельности учреждения на период, пока оно не приведёт условия работы в соответствие с установленными требованиями.



На данный момент меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Окончательное решение о дальнейшей работе центра должен принять суд.