В Светловский городской суд поступил иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу работника предприятия по производству нерафинированного соевого масла. Мужчина получил тяжелые травмы во время выполнения производственного задания. По результатам проверки установлено, что причиной несчастного случая стали грубые нарушения требований охраны труда со стороны работодателя. Прокурор просит взыскать с предприятия один миллион рублей.



Несчастный случай произошел 1 августа 2026 года. Истец работал машинистом погрузочно-разгрузочных машин. Во время очистки силоса мужчина получил серьезные повреждения обеих ног. Согласно материалам дела, у него были скальпированные раны стоп, травматические ампутации, а также переломы пальцев.



Обстоятельства происшествия проверили в установленном порядке. В ходе проверки выявили нарушения требований охраны труда, допущенные работодателем. Именно они, согласно представленным материалам, стали причиной несчастного случая и тяжелых последствий для работника.



В связи с произошедшим прокурор обратился в суд в интересах пострадавшего. Заявленные требования касаются компенсации морального вреда, причиненного в результате производственной травмы. Размер требуемой выплаты составляет один миллион рублей.



Судебное разбирательство по иску еще не завершено. Первое заседание назначено на 10 декабря 2026 года. В ходе рассмотрения суду предстоит оценить представленные обстоятельства и доводы сторон, после чего будет принято решение о взыскании компенсации.