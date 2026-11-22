

По данным Госавтоинспекции, медицинская помощь потребовалась четырём участникам ДТП. При этом сведения об их возрасте, состоянии здоровья, характере полученных повреждений и необходимости госпитализации на момент публикации не уточнялись. Также пока неизвестно, сколько человек находилось в каждом из автомобилей.



Сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные мероприятия. Им предстоит установить обстоятельства столкновения, восстановить последовательность событий и выяснить причины аварии. В ходе проверки специалисты должны получить сведения, которые позволят дать произошедшему полную оценку.



В ведомстве обращают внимание, что опубликованная информация является предварительной и носит исключительно информационный характер. Она не устанавливает степень виновности водителей или других участников происшествия. Окончательные выводы и юридическая оценка будут сделаны после завершения проверки и установления всех обстоятельств ДТП.