В Гурьевском округе Калининградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Авария случилась возле посёлка Цветково. В результате столкновения пострадали четыре человека, одному из них потребовалась помощь спасателей, чтобы выбраться из повреждённой машины.



На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России. Спасатели прежде всего отключили аккумуляторные батареи обоих автомобилей, чтобы исключить дополнительные риски во время проведения аварийно-спасательных работ. После этого они приступили к деблокированию пострадавшей.



Для освобождения женщины специалисты использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент. После завершения работ её передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Информация о состоянии пострадавшей и характере полученных ею травм не уточняется.



Всего в ликвидации последствий ДТП участвовали пять сотрудников МЧС России, на месте работала одна единица техники. Обстоятельства самого столкновения и причины аварии в сообщении спасательного ведомства не приводятся.



В МЧС напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию и сохранять внимательность за рулём. При возникновении чрезвычайной ситуации следует обращаться по единому номеру 112.