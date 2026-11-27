В поселке Кумачево Зеленоградского муниципального округа произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным Госавтоинспекции, вечером 26 ноября автомобиль Subaru сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.



Авария случилась около 17:30. За рулем автомобиля находился водитель 1987 года рождения. Он двигался со стороны поселка Переславское в направлении поселка Круглово. На участке дороги в Кумачево машина совершила наезд на пешехода, переходившую проезжую часть по обозначенному переходу.



От полученных травм женщина умерла на месте. Информация о ее возрасте и других обстоятельствах происшествия в первоначальном сообщении не приводится.



На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они проводят необходимые процессуальные мероприятия и устанавливают все обстоятельства случившегося. Предстоит выяснить, как развивалась ситуация перед столкновением и какие факторы могли привести к трагедии.



В ведомстве отдельно подчеркнули, что опубликованные сведения носят предварительный информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП. Окончательная оценка действиям водителя и другим обстоятельствам аварии будет дана по результатам полной проверки. До ее завершения делать выводы о причинах происшествия и ответственности участников преждевременно.