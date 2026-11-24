

Самую крупную сумму потеряла бармен из Черняховска. Женщина лишилась 4 млн рублей после того, как поверила злоумышленникам, которые использовали схему с ложными обвинениями в финансировании вооружённых сил иностранного государства. Подробности общения с мошенниками не уточняются, однако именно этот эпизод стал самым крупным из зарегистрированных за неделю.



Ещё 2 млн рублей мошенники получили от пенсионерки из Гурьевского района. Её убедили, что для сохранения сбережений необходимо перевести деньги на «безопасный счёт». Аналогичным способом обманули и жителя Калининграда: он перечислил злоумышленникам 190 тысяч рублей, поверив в необходимость такого перевода.



Отдельной схемой стало предложение помочь с отправкой денежных средств родственникам. В результате двое иностранных студентов, проживающих в Калининграде, потеряли 400 тысяч и 335 тысяч рублей соответственно. Мошенники похитили деньги под предлогом содействия в переводе средств членам их семей.



Ещё один житель областного центра стал жертвой обещаний дополнительного заработка на инвестициях. Пенсионер перевёл мошенникам более 1,1 млн рублей, рассчитывая получить доход от вложений. Оператор одного из предприятий Калининграда лишился 700 тысяч рублей после того, как поверил в необходимость «декларирования» денежных средств для защиты от преступных посягательств.



Прокуратура Калининградской области призывает жителей сохранять бдительность и критически относиться к подобным предложениям. В частности, следует настороженно воспринимать требования срочно переводить накопления на «безопасные счета», передавать деньги для их декларирования или защиты, а также обещания гарантированного заработка на инвестициях. Приведённые случаи показывают, что злоумышленники используют разные предлоги, но добиваются одного результата — убеждают человека самостоятельно перевести им свои сбережения.