

Во время патрулирования полицейский заметил Г., который находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок. Мужчина громко выражался нецензурной бранью и демонстрировал явное неуважение к окружающим. Его действия были квалифицированы как мелкое хулиганство по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ.



Сотрудник полиции потребовал прекратить противоправное поведение и проследовать к служебному автомобилю, чтобы доставить нарушителя в служебное помещение отдела МВД. Однако Г. отказался выполнить законное требование. После этого правоохранитель применил к нему физическую силу. Когда мужчина оказался в салоне автомобиля, он ударил полицейского кулаком в область носа. Как указано в материалах дела, Г. не желал привлекаться к административной ответственности.



В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд квалифицировал его действия по части 2 статьи 318 УК РФ — как применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей.



При назначении наказания суд учел ряд смягчающих обстоятельств: признание вины, раскаяние, активное содействие раскрытию и расследованию преступления, положительные характеристики, состояние здоровья, принесенные потерпевшему извинения и частичное возмещение морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.



В итоге Г. назначили полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также с него взыскали еще 80 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу сотрудника полиции. Судебное решение пока может быть обжаловано.