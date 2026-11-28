В Калининграде вынесли приговор 28-летнему жителю Багратионовского района, обвиняемому в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Мужчину признали виновным после того, как правоохранительные органы пресекли его действия по распространению запрещенного вещества через интернет. Суд назначил ему пять лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Как установил суд, в феврале 2026 года подсудимый оборудовал в Калининграде тайник с наркотическим средством альфа-ПВП. После этого он разместил в интернете сведения о местонахождении закладки, чтобы передать наркотик приобретателю.



Однако довести задуманное до конца мужчина не смог. Его действия пресекли сотрудники правоохранительных органов, которые выявили тайник и установили обстоятельства произошедшего. Таким образом, речь в уголовном деле шла именно о покушении на незаконный сбыт наркотического средства.



Государственное обвинение по делу поддерживала прокуратура Московского района Калининграда. При рассмотрении материалов суд учел позицию государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы.



Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор стал итогом рассмотрения уголовного дела о попытке распространения наркотиков с использованием тайника и размещения информации о нем в сети Интернет.