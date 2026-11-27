В Калининграде 35-летний мужчина стал жертвой мошенничества при попытке приобрести автомобиль Skoda Superb с доставкой из Белоруссии. Он нашел объявление в сообществе мессенджера, договорился с его автором о покупке и перевозке машины, после чего перечислил на указанный банковский счет 1 миллион 640 тысяч рублей. Однако автомобиль покупателю так и не доставили, а продавец перестал выходить на связь.



Как сообщили в УМВД России по Калининградской области, мужчина обратился с заявлением в отдел полиции по Ленинградскому району. Он рассказал, что обнаружил в интернете предложение об услугах по доставке Skoda Superb из Республики Беларусь в Калининград. Объявление было размещено в сообществе мессенджера.



Заинтересовавшись предложением, калининградец связался с его автором. Стороны обсудили приобретение автомобиля и условия доставки в регион. После этого покупатель перевел деньги на банковский счет, который ему указал собеседник. Средства были взяты из личных накоплений мужчины. Общая сумма перевода составила 1 640 000 рублей.



После получения денег обещанная машина не поступила. Связаться с человеком, с которым мужчина договаривался о сделке, также не удалось. Поняв, что мог стать жертвой обмана, калининградец обратился за помощью в полицию.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Эта часть статьи предусматривает ответственность за мошенничество в особо крупном размере либо иные указанные в законе квалифицирующие обстоятельства. Обстоятельства сделки и лица, причастные к исчезновению денег, устанавливаются.



В региональном управлении МВД напоминают, что при покупке автомобиля через интернет необходимо тщательно проверять продавца и документы на транспортное средство. Полицейские советуют не переводить крупные суммы незнакомым людям, особенно если они требуют полной предоплаты до передачи машины. Безопаснее использовать защищенные способы расчетов и лично осматривать автомобиль перед перечислением денег.