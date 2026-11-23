Житель Калининграда предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве под предлогом изготовления, доставки и установки окон и дверей из металлопластика. По версии следствия, в 2025–2026 годах мужчина получил деньги от шести граждан, однако общая сумма похищенных средств превысила 500 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Как полагает следствие, обвиняемый предлагал клиентам услуги по изготовлению, доставке и монтажу металлопластиковых конструкций. Под этим предлогом он получал от заказчиков денежные средства. В результате, по версии правоохранительных органов, пострадали шесть человек, а общий ущерб превысил полмиллиона рублей.



Действия мужчины квалифицированы по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — мошенничество. Эта статья предусматривает ответственность за хищение чужого имущества или приобретение права на него путём обмана либо злоупотребления доверием. Обстоятельства каждого эпизода и роль обвиняемого предстоит оценить суду.



Для обеспечения возможного возмещения причинённого ущерба следователь заявил ходатайство об аресте имущества обвиняемого. По результатам его рассмотрения на принадлежащий мужчине автомобиль BMW наложили арест. Такая мера направлена на сохранение имущества до разрешения дела и возможного взыскания средств в пользу потерпевших.



Прокурор Московского района Калининграда после изучения материалов направил уголовное дело в суд. В ходе судебного разбирательства предстоит проверить доказательства, установить обстоятельства произошедшего и определить, подтверждается ли предъявленное обвинение. До вынесения приговора вина мужчины не считается установленной.