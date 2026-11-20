В Калининграде вечером 19 ноября произошло ДТП на перекрёстке улиц Брамса и Репина. По предварительным данным Госавтоинспекции, 23-летний пассажир автомобиля Skoda Rapid получил телесные повреждения после столкновения с машиной Lifan.



Авария произошла около 22:10 на нерегулируемом перекрёстке. За рулём Skoda находился 23-летний водитель. По предварительной информации, при выезде со второстепенной дороги на перекрёсток он не уступил дорогу автомобилю Lifan, который двигался по главной.



Машиной Lifan управлял 63-летний водитель. В результате нарушения очередности проезда произошло столкновение двух автомобилей. Телесные повреждения получил пассажир Skoda, которому также 23 года.



Сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные мероприятия. Специалистам предстоит установить все обстоятельства и причины происшествия.



В ведомстве подчёркивают, что опубликованные сведения носят предварительный информационный характер и не определяют степень виновности участников аварии. Окончательная юридическая оценка будет дана по итогам полной проверки.